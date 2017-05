Stromboli, la battaglia di Aimèe Carmoz: a 87 anni lotta per un'isola più pulita

Nonostante gli anni e gli acciacchi, Aimée non ha mai mollato la presa e per amore della "sua" isola ha portato avanti una serie di progetti che hanno cambiato il volto di Stromboli. Grazie alle sue battaglie, ad esempio, è stata portata a termine la costruzione di un asilo, di una scuola media e di una farmacia. L'obiettivo più importante della pasionaria "nonnina", però, è sempre stato la tutela dell'ambiente: nonostante gli 87 anni sulle spalle, ancora oggi Aimèe continua a raccogliere le lattine gettate in spiaggia, le carte che trova per strada e i rifiuti abbandonati nell'isola.



In questi anni ha studiato leggi e decreti sul tema, si è confrontata via email con esperti di tutto il mondo e ha denunciato l'esorbitante cifra (4 milioni) che il Comune di Stromboli spende per il trasporto navale dei rifiuti non differenziati. Grazie al prezioso aiuto dei piccoli isolani impegnati a raccogliere le lattine, poi, Aimée è riuscita a realizzare anche la raccolta differenziata, vendendo a una fonderia siciliana l'alluminio schiacciato. Prossimo ambizioso passo sarà l'impiego dei rifiuti organici per la concimazione dei terreni delle Isole: Aimée "non ha le energie e i soldi per pensare a tutte le Eolie", ma promette che intanto si inizierà dalla sua Stromboli.