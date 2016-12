19 aprile 2015 Strage migranti, Salvini contro Renzi

Premier:attacchi insensati di fronte a morti Durissimo botta e risposta tra il leader della Lega e il partito democratico dopo l'ennesimo dramma dell'immigrazione. Silvio Berlusconi: "Stop accuse"

20:44 - "Cos'è cambiato a 18 mesi da Lampedusa? Servono altri 700 morti per bloccare le partenze? Se le istituzioni Ue hanno un senso ci vuole tanto a organizzare dei blocchi navali e identificare chi è immigrato clandestino e chi è rifugiato? L'ipocrisia di Renzi e Alfano crea morti". Lo ha detto Matteo Salvini commentando l'ultima strage. La replica del Pd: "Gli sciacalli speculano in diretta tv. Nauseante". Renzi: "Polemiche insensate dinanzi a morti".

La replica dei democratici è giunta via Twitter. "Mentre i nostri uomini raccolgono i cadaveri e salvano vite nel Mediterraneo, gli sciacalli speculano in diretta tv. Nauseante", ha scritto il vicesegretario del partito, Lorenzo Guerini.



La controreplica: sciacallo chi li fa partire - "Dicono che siamo sciacalli, che siamo razzisti, ma il razzismo è alimentato da chi li fa partire facendoli annegare in mezzo al mare. In attesa che la Ue si svegli, e se è questa prima ne usciamo meglio è, lunedì mattina chiediamo alle navi della Marina e della Guardia costiera di soccorrere ma di difendere i confini. Renzi e Alfano hanno sulla coscienza questi morti". E' la controreplica del segretario della Lega Nord, Matteo Salvini, ospite di Domenica Live.



Berlusconi: stop alle accuse, serve unità - "Di fronte a quest'ultima tragedia basta con le accuse e le contrapposizioni. Occorre costituire immediatamente un tavolo tra tutti i protagonisti dei governi passati e presenti dove ciascuno possa mettere a disposizione le proprie esperienze". Così Silvio Berlusconi, che aggiunge: "Questo è il momento dell'unità non delle divisioni".



Renzi: ogni giorno una strage - "Nel Mediterraneo tutti i giorni c'è una strage": lo ha detto il premier Matteo Renzi. "Il cuore batte forte", ha aggiunto chiedendo come si fa a restare insensibili davanti a cose del genere. Il premier ha poi chiesto a tutti i leader dell'Unione europea un vertice straordinario sull'immigrazione.



Poli Bortone: Alfano e Renzi si dimettano - "Quello che è successo nel canale di Sicilia rappresenta una tragedia dalle dimensioni spaventose. Incentivare questi viaggi della speranza è un crimine contro l'umanita'. Renzi e Alfano, come unico atto di decenza e di umanita', dovrebbero dimettersi oggi stesso perché il loro governo si e' dimostrato totalmente incapace di gestire l'emergenza in Italia e di farsi sentire in Europa". Lo afferma in una nota Adriana Poli Bortone.



Gasparri: basta falso buonismo - "Non si usi questa ulteriore tragedia del mare per alimentare l'ingresso di immigrati. Le stragi di clandestini nel Mediterraneo sono figlie del falso buonismo. La resa ai trafficanti di persone é la prima causa di queste centinaia di vittime". Lo dichiara il senatore Maurizio Gasparri (FI). "Il messaggio assurdo, 'partite pure che vi portiamo in Italia', incoraggia i criminali che organizzano il traffico dei disperati che risalgono l'Africa.



Casini: trovare interlocutore in Libia - "Dobbiamo fare due cose. Primo lavorare accanto a Bernardino Leon per arrivare ad un governo che ci dia la possibilità di interloquire con uno Stato. Perché questo stato libico ora non c'è. Secondo, se questo non fosse possibile, avere un piano B pronto. Farsi autorizzare una blocco navale nelle acque territoriali libiche con una delibera dell'Onu che ci consenta di stroncare questo traffico sul nascere. E dobbiamo distruggere le barche anche in territorio libico". Cosi' Pier Ferdinando Casini, presidente della commissione Esteri del Senato.



Cardinale Torino: Salvini la smetta di dire sciocchezze - "Bisogna dire a Salvini di smetterla di dire sciocchezze. Non si può far morire in mare uomini, donne e bambini: sono persone disperate, hanno bisogno della nostra solidarietà". Lo afferma l'arcivescovo emerito di Torino, cardinale Severino Poletto. "Non ci si può voltare dall'altra parte", aggiunge al termine della messa per l'Ostensione della Sindone nel Duomo di Torino. "Le frasi di Salvini non sono compatibili con la cultura cristiana", conclude.