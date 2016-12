Strage Lampedusa, Schulz contestato Libia, affondano 2 barconi: 130 morti

3 ottobre 2014 Strage Lampedusa, Schulz contestato

17:07 - Il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz, è stato contestato durante il suo intervento a Lampedusa, in occasione dell'anniversario del naufragio del 3 ottobre. "Questa è una pagliacciata, i colpevoli siete voi, siete voi gli assassini", ha detto uno dei rappresentanti del centro sociale dell'isola rivolgendosi a Schulz il quale ha ascoltato le critiche e ha poi ripreso il suo discorso.

Manifestazione anche davanti all'ingresso dell'aeroporto di Lampedusa, dove si è svolto l'incontro con il presidente della Camera, Laura Boldrini, il ministro degli Esteri, Federica Mogherini, e il presidente del Parlamento europeo, Martin Schulz.



I manifestanti hanno cartelli contro il governo e le scelte fatte sull'isola. "Commemorate i morti e ingabbiate i vivi" è scritto su un cartello; "Ogni giorno è il 3 ottobre"; "No a Lampedusa caserma a cielo aperto"; "No Nato, più scuole, no Ue, meno caserme".



Alcuni attivisti hanno poi dato vita a un flash mob, sulla spiaggia della Guitgia, per ricordare i 366 morti del naufragio.



Schulz: "Tragedia del 3 ottobre è una macchia su coscienza europea" - La tragedia di Lampedusa è una macchia sulla nostra coscienza di europei", ha detto Schulz nel discorso tenuto. Parlando dell'operazione Mare Nostrum, il presidente del Parlamento europeo la ha definita "una grande invenzione del governo italiano" e ha sottolineato le difficoltà che ci sono in Europa, dove "dobbiamo lottare anche con persone stupide, che ignorano la realtà".



Nuova tragedia nel Mediterraneo, affondano due barconi: 130 morti - Nuovo naufragio nel Mediterraneo: giovedì due imbarcazioni, e non una come era emerso in un primo momento, si sono capovolte a 3 miglia dalla costa libica. A bordo circa 250 persone: solo 120 sono state salvate dalla guardia costiera e 10 i cadaveri trovati finora. Le vittime, stando al Cir, il Consiglio Italiano per i Rifugiati (Cir), sarebbero dunque 130.



"Dobbiamo purtroppo constatare che la situazione nella Tripolitana libica è tale che i profughi sono più che mai costretti a prendere il mare su imbarcazioni di fortuna che non sono adatte neppure per navigare qualche miglia" ha commentato il direttore del Cir, Christopher Hein. "Dobbiamo temere che in assenza di urgenti misure anche in territorio libico, il numero di vite perse nel Mar Mediterraneo non andrà a diminuire" ha aggiunto Hein.



Avvistato barcone con centinaia di immigrati a bordo al largo di Lampedusa - Un peschereccio con a bordo alcune centinaia di immigrati è stato avvistato poco fa 40 miglia a sud di Lampedusa da un aereo spagnolo inserito nel dispositivo Frontex. Nella zona dove è stato individuato il barcone, il Centro operativo di coordinamento della guardia di finanza di Pratica di Mare ha inviato due motovedette da Lampedusa. I migranti, dopo il via libera del prefetto di Agrigento, verranno portati a Lampedusa dove dovrebbero arrivare in serata.