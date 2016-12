19 novembre 2014 Strage di Capaci, ergastolo per due boss

Spatuzza condannato a 12 anni Al pentito è stata riconosciuta l'attenuante speciale per i collaboratori di giustizia. Le sue dichiarazioni hanno consentito alcuni anni fa di riaprire le indagini sull'attentato

13:54 - Gaspare Spatuzza è stato condannato a 12 anni per la strage di Capaci, nella quale morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie e la scorta. A Spatuzza è stata riconosciuta l'attenuante speciale per i collaboratori di giustizia. Le sue dichiarazioni hanno consentito alcuni anni fa di riaprire le indagini sulla fase preparatoria della strage.

Il processo ha visto inoltre la condanna all'ergastolo per i boss Giuseppe Barranca e Cristoforo Cannella e una a 30 anni per Cosimo D'Amato. Il giudice ha rinviato al processo civile la liquidazione del danno per le parti civili e ha negato la provvisionale immediatamente esecutiva.