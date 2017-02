Strage di cani e gatti a Caltanissetta, Wwf: "C'è la mano dei cacciatori"

E' guerra per i conigli : cacciatori contro randagi , ma a farne le spese sono anche cani e gatti domestici . E' strage di animali d'affezione nella zona di San Cataldo a Caltanissetta , in Sicilia, dove c'è un' area venatoria . E il Wwf punta il dito contro i cacciatori di conigli che vedrebbero minacciato il loro bottino dagli altri predatori. E tra le vittime si segnalano anche gli animali selvatici, in primis le volpi . Decine le morti per esche avvelenate nelle campagne di Piano Torre e Giganna, immediata periferia della città. Allertati sindaco e autorità.

"E' fin troppo facile immaginare che le polpette avvelenate sparse sul territorio siano proprio dirette ad eliminare i predatori dei conigli, così che questi mammiferi si riproducano tranquillamente ed i cacciatori non abbiano concorrenti quando a settembre si riaprirà la caccia": ha le idee chiare Ennio Bonfanti, presidente di Wwf Sicilia Centrale.



Per questo "facciamo appello ai cittadini – aggiunge – affinché ci aiutino a individuare i criminali che stanno avvelenando le nostre campagne. In caso di individui o auto sospette che spargono polpette o altro, occorre chiamare immediatamente le forze di Polizia e, ove possibile, filmare col proprio telefono cellulare la scena".



Inoltre, "le guardie zoofile e ambientali del Wwf - prosegue - sono a disposizione del Comune e delle altre autorità competenti, per collaborare nelle azioni di contrasto al fenomeno e per pianificare e porre in essere efficaci misure di prevenzione, indagini ed accertamenti. Per informazioni e segnalazioni scrivere a guardiewwf.caltanissetta@gmail.com".