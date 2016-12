Strage Capaci,pm chiede 3 ergastoli

18:10 - La Procura di Caltanissetta ha chiesto la condanna all'ergastolo dei boss Cosimo D'Amato, Giuseppe Barranca e Cristoforo Cannella per la strage di Capaci, in cui morirono il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre poliziotti della scorta. Chiesti invece 12 anni per il pentito Gaspare Spatuzza che, con le sue dichiarazioni, ha reso possibile la riapertura dell'inchiesta su quanto accadde il 23 maggio del 1992.