Spari a catania, due feriti: colpito anche un 15enne di passaggio

Due persone sono rimaste ferite in una sparatoria nel rione di San Cristoforo a Catania. I due sono il 40enne Sebastiano Musumeci che, già denunciato in passato per reati di droga, era l'obiettivo dei colpi di pistola; e un 15enne che passava per caso. Musumeci, colpito al torace, è ricoverato in prognosi riservata; il ragazzo, centrato a una gamba, è fuori pericolo. Sull'episodio la Procura di Catania ha aperto un'inchiesta.