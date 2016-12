Spara ai vicini di casa: due feriti

Un uomo ha sparato ai suoi vicini di casa ferendone due, poi è tornato all'interno della sua abitazione. E' accaduto in via Palma a Licata (Ag), zona di alloggi popolari. Giuseppe Cantavenera avrebbe sparato, al termine di un litigio, contro i fratelli Ivan ed Angelo Brancato, ferendoli entrambi; non sono in gravi condizioni. Carabinieri e polizia sono riusciti a bloccare l'aggressore che non ha opposto resistenza.