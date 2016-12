Slitta l'udienza sulla scarcerazione della mamma del piccolo Loris

21:50 - E' stata aggiornata a venerdì 2 gennaio alle 10.30 l'udienza del Tribunale del Riesame di Catania sulla richiesta di scarcerazione per Veronica Panarello, in carcere con l'accusa di aver ucciso il figlio Loris e di averne nascosto il cadavere. Lo slittamento è stato disposto per "questioni logistiche e di traduzione della detenuta".

L'aggiornamento dell'udienza è stato deciso dal presidente del Collegio giudicante, Maria Grazia Vaiasindi, al termine di un'udienza durata circa 12 ore, alla quale ha presenziato la stessa Panarello, che ha anche reso dichiarazioni spontanee. All'udienza di venerdì la donna sarà nuovamente presente come ha lei stessa richiesto.