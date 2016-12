08:08 - Un terremoto di magnitudo 2.2 è stato registrato in mare alle 7.05 dalla rete dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia nel distretto sismico del Tirreno meridionale, di fronte alla costa palermitana. Il sisma, non avvertito dalla popolazione e che non ha provocato danni, ha avuto ipocentro a 33 chilometri di profondità.