Siracusa, uccisa davanti a casa: fermato il fidanzato della figlia

La polizia ha fermato Giuseppe Lanteri , 19 anni, ricercato perché sospettato dell'omicidio di Loredana Lopiano , 47 anni, l'infermiera accoltellata giovedì mattina nella sua abitazione ad Avola , nel Siracusano . Il giovane è stato interrogato per poi essere trasferito in carcere.

Ad avvertire la polizia era stata la figlia della vittima. Loredana Lopiano è morta in ambulanza durante il trasporto verso l'ospedale. Secondo gli investigatori, il giovane era innamorato di una delle due figlie della Lopiano. Si sarebbe presentato a casa della donna perché non sopportava di essere stato rifiutato dalla ragazza e, dopo un confronto con la madre della giovane, l'ha accoltellata varie volte ferendola mortalmente.



Lanteri non aveva lasciato la città, ma si trovava in spiaggia nei pressi del lungomare di Avola. I poliziotti hanno controllato la sua utenza cellulare: ha inviato dei messaggi whatsapp al cognato. Nel frattempo si spostava e gli agenti hanno seguito le tracce delle celle telefoniche fino ad arrivare a una zona ben precisa.