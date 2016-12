Siracusa, truffe ad anziani con falsi incidenti: maxi sequestro di beni

Le indagini patrimoniali sono state effettuate con il coordinamento del pm di Messina, Annalisa Arena, nei confronti di Antonino Fiaschè, 41 anni, originario di Palermo; Pamela Boscarino, 29 anni, di Siracusa, e dei loro nuclei familiari, che risultavano per il fisco nullatenenti. In realtà erano proprietari di numerosi terreni e fabbricati nei comuni di Melilli e Noto, nel Siracusano; di auto nuove, tra cui un camper superaccessoriato, e disponibilita' sui conti correnti postali.



L'organizzazione governata dai due era costituita da un gruppo di rom, con base nella provincia di Siracusa, che operava in tutt'Italia. La truffa consisteva nel provocare incidenti stradali facendo credere alle vittime che oltre a danni visibili si era verificata anche la rottura del vetro di un orologio di pregio.



Poi minacciavano di chiamare i vigili urbani per denunciare la presunta omissione di soccorso, che avrebbe provocato il ritiro della patente. Infine, gli organizzatori dell'incidente chiamavano i complici, che si presentavano come dipendenti di una fantomatica compagnia assicuratrice, e invitavano le vittime a pagare ben 4 mila euro per l'extra, cioè il solito "orologio di valore".