Siracusa, suicidio donna carabiniere: indagato marito poliziotto

Il poliziotto marito di Licia Gioia, maresciallo dei carabinieri di 32 anni, morta lunedì notte nella sua abitazione alle porte di Siracusa, è stato iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di istigazione al suicidio. L'agente 45enne è indagato come atto dovuto per avere l'opportunità di partecipare agli accertamenti tecnici come l'autopsia.