Siracusa, minori lanciano gatto per gioco e si filmano: denunciate

Con la consueta giustificazione, "volevamo solo divertirci", alcune ragazze di Priolo, nel Siracusano, si sono riprese mentre lanciavano in aria un gattino. La vittima è un micio indifeso che dalla mano di una ragazza finisce in volo dall'altra parte del terreno, oltre la recinzione. Nessuna delle carnefici si è sentita in imbarazzo, tanto che "l’impresa" è stata filmata e postata sui social network.

L'Enpa, riporta Siracusa News, ha già sporto denuncia ai carabinieri che sono in possesso del video originale e hanno avviato le indagini per risalire all’identità delle responsabili. Osservando le immagini, in realtà, è abbastanza semplice riconoscere le autrici del “gioco”, per chi vive a Priolo, così come il luogo in cui è accaduto. Il video è stato girato in contrada Talà, in periferia, e le giovani, tutte minorenni, sembra non siano nuove a questo tipo di "passatempi".