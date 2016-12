Siracusa, droga in birra per rapinare uomini dopo chat web: arrestate

Abbordavano uomini di mezza età su un sito di incontri promettendo "calde serate", poi li drogavano con psicofarmaci sciolti in un bicchiere di birra o di una bevanda alcolica per stordirli e derubarli. E' l'accusa contestata dalla Procura di Siracusa a tre donne e due loro complici destinatari di un'ordinanza cautelare per rapina aggravata e continuata.