Siracusa, corriere aggredito da tre cani durante una consegna: morto

Come riferiscono i media locali, la proprietà privata in cui si era recato il fattorino dista circa quattro chilometri dal centro abitato di Portopalo. Parcheggiato il furgoncino delle consegne, l'uomo si sarebbe addentrato nella struttura per cercare i destinatari, finendo accerchiato dai cani, tutti e tre di razza corso.



Dopo alcune ore, la destinataria del pacco aveva notato il mezzo del corriere parcheggiato sul viale col portellone aperto. Allertati i carabinieri, sono subito partite le ricerche del corriere. All'inizio era stato ipotizzato un malore e un eventuale ricovero in una struttura sanitaria, ma le verifiche hanno presto escluso questa ipotesi.



Il corpo, con evidenti segni di morsi sugli arti e non su punti vitali, è stato trovato riverso a terra nei pressi di un albero poco lontano. Saranno i rilievi e l'autopsia a determinare la dinamica e le cause della morte. Non si esclude che alla vista degli animali l'uomo potrebbe essere stato colto da un malore. Secondo alcuni testimoni, il fattorino soffriva di patologie cardiache.