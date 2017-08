Siracusa, cattiva qualità dell'aria: sequestrati impianti polo petrolchimico

Gli interventi - In questo senso, dovrà essere presentato un progetto che non dovrà superare i 12 mesi, con garanzia fideiussoria. Esso, Isab Nord e Isab Sud dovranno monitorare il tetto di tutti i serbatoi contenenti prodotti volatili oppure mantenuti in condizioni di temperatura tali da generare emissioni diffuse, realizzare impianti di recupero vapori ai pontili di carico e scarico, adeguare i sistemi di monitoraggio delle emissioni mettendo a disposizione i dati registrati per via telematica all'Arpa siracusana. L'impianto Esso inoltre dovrà ridurre il livello delle emissioni in atmosfera, in particolare degli ossidi di zolfo e degli ossidi di azoto in 21 camini.