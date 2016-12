Siracusa, arrestato un piromane

Un operaio stagionale della squadra antincendi boschivi è stato arrestato mentre appiccava le fiamme nella riserva di Vendicari (Siracusa). Giovanni Conforto, 47 anni di Noto, è stato arrestato in flagranza dagli uomini del Corpo forestale. Il piromane si era assentato dal lavoro per motivi personali ma la sua auto è stata notata in una zona riservata. Gli agenti lo hanno colto con l'accendino in mano che appiccava il fuoco.