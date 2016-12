Siracusa, adescava minori di un centro per extracomunitari: arrestato

La polizia di Priolo Gargallo, nel Siracusano, ha posto agli arresti domiciliari un uomo di 52 anni, di Catania, perché, in cambio di soldi avrebbe adescato minori extracomunitari per abusarne. L'uomo, sorpreso dopo le segnalazioni di alcuni operatori nei pressi del centro per minori stranieri non accompagnati "Freedom", convinceva i ragazzini ad appartarsi con lui a bordo del suo furgone.