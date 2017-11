Siracusa, abusò della nipotina: nonno condannato a 8 anni in Appello

La Corte di Appello di Catania ha confermato la condanna a otto anni di reclusione inflitta in primo grado a un pensionato di 77 anni di Siracusa per violenza sessuale commessa nei confronti della nipote. Gli abusi risalgono al 2007. La vittima oggi è maggiorenne. Secondo quanto ricostruito dalla Procura l'anziano avrebbe abusato della piccola in una casa di campagna. A fare scattare le indagini era stata la denuncia dei familiari della vittima.