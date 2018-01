Siracusa, 15enne incinta usata come corriere della droga: dieci persone arrestate

Una quindicenne incinta utilizzata come corriere della droga: è uno degli aspetti emersi nell'indagine dei carabinieri di Siracusa che ha smantellato una banda che agiva tra città e provincia. Almeno 10 le persone in arresto accusate di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Il gruppo aveva creato una rete di spaccio tra Siracusa e Floridia. La ragazza in gravidanza era usata per eludere i controlli da parte delle forze dell'ordine.