Sicilia, salvati 1.800 migranti: in un gommone trovati 3 cadaveri

L'hotspot di Lampedusa ospita 1587 migranti, dopo il trasferimento di 150 per Porto Empedocle col traghetto di linea, ma ha una una capienza massima prevista di 450 persone. Il sovraffollamento crea disagi e tensioni. E non stanno bene neanche le strutture per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati in Sicilia.



Situazione critica - A luglio 2016 il ministero del Lavoro ha censito la presenza di 5.101 minori stranieri arrivati soli (+40% rispetto alle altre regioni italiane) su 12.708 su scala nazionale. "Siamo al collasso - dice il dirigente generale del dipartimento famiglia dell'assessorato al Lavoro, Mario Candore - Negli ultimi mesi abbiamo approntato un sistema di accoglienza con grande sforzo di tutti: comuni, prefetture, forse dell'ordine e Croce rossa, ma di fronte a questa marea umana è una goccia nell'oceano.



La situazione è di estrema emergenza, lo attestano i numeri, serve una presa in carico anche delle altre regioni". Mercoledì mattina nel porto commerciale di Augusta era arrivata nave Libeccio con a bordo 805 migranti soccorsi nel Canale di Sicilia, mentre a Pozzallo (Rg) sono giunti in 692 con la nave 'Sfinge'. Dopo lo sbarco 25 donne sono state ricoverate in ospedale perché in gravidanza, insieme ad altri tre feriti per vari traumi.