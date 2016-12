Sicilia, parto record: 24enne alla prima gravidanza dà alla luce cinque gemelli

Il parto da record è avvenuto alla 30sima settimana di gravidanza e la neo mamma dai primi di luglio era ricoverata nell'ospedale dove è stata monitorata costantemente con l'utilizzo di tecniche particolari per ridurre i rischi di mortalità che in questi casi per singolo feto sono circa del 30%.



Parti pentagemellari, una rarità - L'Ospedale Cervello a Palermo con i suoi 1.500 parti l'anno è uno dei più "prolifici" nel sud Italia sul fronte nascite ma la nascita di cinque gemelli rappresenta un evento molto raro. Le statistiche parlano di un parto pentagemellare ogni sessantacinque milioni di nascite nel mondo.



Tutti i precedenti - Un parto pentagemellare a Palermo avvenne nel 1996 all'Ospedale Buccheri La Ferla, con la particolarità che entrambi i genitori erano disabili e nacquero cinque femmine. L'ultimo precedente in Italia sembra risalire ad ottobre del 2007 quando all'Ospedale Salesi di Ancona, Sara Tarantini di Porto San Giorgio diede alla luce cinque figli, tre femmine e due maschi e prima ancora nel 2005 un altro parto di questo tipo si era verificato a Roma.



Nel 2010 invece a Benevento, all'Ospedale Rummo, nacquero sei gemelli, mentre viene ancora oggi ricordata, per il forte impatto mediatico che ebbe ai tempi, la nascita dei sei gemelli Giannini, due femmine e quattro maschi, l'11 gennaio 1980 all'Ospedale Careggi di Firenze.