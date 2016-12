Sicilia, non fu mai deputato ma vinse ricorso: la vedova ottiene vitalizio

13:41 - Ha ottenuto un vitalizio senza sedersi nemmeno in giorno nella Sala d'Ercole, a Palazzo dei Normanni, sede dell'Assemblea regionale siciliana, e, alla sua morte, lo ha passato alla moglie. Franca Rosa Baglione, moglie del defunto "onorevole fantasma" Franco Bisignani, riceve dall'Ars una pensione mensile di oltre mille euro. Merito di un ricorso che il candidato messinese dell'Msi ha vinto nel 1996, dopo una battaglia giudiziaria durata vent'anni.

L'incredibile vicenda, riportata dall'edizione locale del quotidiano La Repubblica, affonda le sue radici nel 1976, quando Bisignani si candidò per l'Msi nel collegio di Messina, arrivando subito dietro ad Antonino Fede. Fede si insediò a pieno titolo fra i deputati dell'Ars, ma Bisignano non si arrese al risultato del voto, iniziando una lunghissima battaglia che si concluse soltanto nel 1996.



Il candidato missino contestava all'avversario di non avere la residenza siciliana e di non avere quindi i requisiti minimi per accedere al seggio a Palazzo dei Normanni. L'istanza di Bisignano fu respinta da tutti i tribunali fino, appunto, al 1996, quando l'ultimo ricorso venne accolto: a distanza di 15 anni dalla fine della legislatura per cui si era candidato, l'aspirante deputato conquistò "virtualmente" l'agognato seggio, con annessi però il ben più concreto vitalizio e la liquidazione.



Una situazione paradossale per l'Ars, che ha pagato per cinque anni un deputato che non aveva diritto a svolgere quel ruolo e ha in seguito pagato un "onorevole" che non ha mai messo piede in Regione. La rivincita di Bisignano non finì qui: l'assegno mensile di tre milioni di lire (poi diventati 1.800 euro) gli venne erogato in anticipo rispetto all'età pensionabile, in virtù di una "inabilità al lavoro" che gli venne prontamente riconosciuta.



Ora che Bisignano è deceduto, la pensione concreta per il deputato virtuale è stata trasferita alla vedova Franca Rosa Baglione. Lo stabilisce il regolamento dell'Ars, secondo cui alla scomparsa di un ex deputato, per quanto solo virtuale, il diritto al vitalizio passa al coniuge. Non male per un incarico virtuale.