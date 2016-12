9 febbraio 2015 Sicilia, l'ecomostro di Sutera: due milioni per un ascensore panoramico mai usato Per l'opera, che doveva servire per portare i turisti al monastero situato sul monte San Paolino, non c'è stato neppure il viaggio inaugurale Tweet google 0 Invia ad un amico

19:52 - Due milioni di euro di fondi della comunità europea: è quanto speso per l'ascensore panoramico del piccolo comune siciliano di Sutera. L'opera, che doveva servire per portare i turisti al monastero situato sul monte San Paolino, dal 2012 (anno della fine dei lavori) non è mai entrata in funzione. Non è stato fatto neppure il viaggio inaugurale. A causa degl ielevati costi di gestione, infatti, nessun privato è disposto a farsene carico.

Gestire l'ascensore costerebbe più di 100mila euro all'anno e, anche ipotizzando di far pagare 5 euro a biglietto, bisognerebbe contare su 20mila visitatori all'anno. Numeri irraggiungibili per un piccolo borgo che non ha neanche un supermercato. Non solo, come riporta La Repubblica, attualmente il sindaco Giuseppe Grizzanti è alla ricerca di altri 50mila euro per porre rimedio ad alcune carenze di progettazione che non consentono il collaudo dell'opera.