19 aprile 2017 09:09 Sicilia, il deputato regionale con un vitalizio da 3mila euro per sole 5 sedute La storia di Salvatore Caltagirone, consigliere regionale "ripescato" come primo dei non eletti a fine legislatura

La sua è stata una carriera da deputato regionale brevissima ma il vitalizio che ne è conseguito è di ben 3mila euro lordi al mese. La storia di Salvatore Caltagirone, politico agrigentino in quota Alleanza Nazionale, inizia nel 1996, quando alle elezioni per entrare a Palazzo dei Normanni raccoglie 4.174 preferenze: tante ma non abbastanza per essere eletto consigliere. Il posto se lo aggiudica il collega Giuseppe Scalia.

Quando, nel 2001, quest'ultimo viene "promosso" alla Camera dei Deputati, Caltagirone subentra al suo posto in qualità di primo dei non eletti. Tutto questo a fine legislatura, per cui con sole cinque sedute il politico si è comunque aggiudicato la pensione che spetta ai consiglieri regionali che portano a termine un intero mandato.