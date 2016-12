Sicilia,frana taglia in due statale

Una frana ha tagliato in due la statale Palermo-Agrigento. Dal chilometro 222 al chilometro 229 il transito è interrotto: si tratta di sette chilometri nella zona di Villafrati, in provincia di Palermo. Sul posto le squadre dell'Anas e dei vigili del fuoco. Al momento non si conoscono quali siano i danni provocati dalla frana e per quanto tempo la statale, in diversi tratti interessata da lavori, resterà chiusa.