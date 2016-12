Sicilia, fiumi in strada a Licata dopo il nubifragio e il sindaco avverte: "Non uscite di casa"

Un violento nubifragio ha colpito Licata (Agrigento) e l'acqua ha attraversato letteralmente come un fiume in piena alcune strade della città provocando danni e disagi, con allagamenti di auto, ma anche negozi e scantinati. Dalla sua pagina Facebook, il sindaco Angelo Cambiano invita tutti a "non uscire di casa" perché sono "previste nuove perturbazioni" pubblicando anche il numero da chiamare per le emergenze: 0922- 893528.