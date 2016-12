Sicilia, cane eroe difende la padrona da rapina: ucciso dai malviventi

La signora, vedova da qualche anno, aspettava la visita del nipote 20enne. Non appena il ragazzo ha aperto il portone di casa, sono sbucati fuori due rapinatori che hanno scaraventato a terra il ragazzo e si sono introdotti in casa aggredendo l'anziana che era uscita sul pianerottolo per andare incontro al nipote.



Dalla cucina, il labrador ha sentito tutto ed è corso in aiuto della sua padrona. Prima si è avventato su un rapinatore, mordendolo al braccio e mettendolo in fuga. Poi si è lanciato sul secondo malvivente, che, visibilmente spaventato, ha esploso il primo colpo di pistola nel tentativo di arrestare l'assalto del cane.



La bestia non si è arresa e ha continuato l'attacco. Il secondo rapinatore non ci ha pensato due volte e ha sparato un secondo colpo, prima di dileguarsi senza riuscire a portare via nulla. L'eroico labrador si è accasciato in lago di sangue.



I militari dell'Arma hanno effettuato i rilievi tecnici sino a notte fonda. Sono state rilevate le tracce biologiche che hanno lasciato i due balordi nell'appartamento di via Pisa.



"Maresciallo, prendeteli quei delinquenti - ha detto la donna - non hanno avuto rispetto per nessuno e non hanno avuto pietà per il mio cane".