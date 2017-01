Sicilia, cadavere trovato vicino a uno svincolo della A19

Il cadavere in avanzato stato di decomposizione di un uomo è stato trovato in Sicilia nella piana di Buonfornello, nei pressi dello svincolo dell'autostrada A19 Palermo-Catania, in territorio di Campofelice di Roccella. Il corpo, la cui identità è ancora sconosciuta, è stato rinvenuto vicino ai binari della ferrovia e alla Statale 113: nella zona il 26 novembre era scomparso Mario Ruffino, 44enne originario di Caltavuturo, comune delle Madonie.