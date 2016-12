Sicilia, bimba 14 mesi tra rifiuti

Una bambina di soli 14 mesi è stata trovata tra i rifiuti di una vecchia casa fatiscente a Canicattì (Ag), dove viveva con i genitori, due romeni. La piccola è stata soccorsa dai carabinieri, che l'hanno poi fatta ricoverare nel reparto di Pediatria dell'ospedale civile "Barone Lombardo". La bambina era denutrita, sporca ed in condizioni di ipotermia in seguito alle pessime condizioni dello stabile. Sono in corso accertamenti sulla coppia.