Si tuffa per soccorrere ragazza, annega 35enne nel Ragusano

Un 35enne è annegato nel Ragusano dopo essersi tuffato in mare per tentare di salvare una ragazzina di 15 anni che aveva avuto un malore. E' accaduto nei pressi della spiaggia della Lanterna a Scoglitti. Con la vittima in acqua c'erano anche la madre del 35enne, illesa e sotto shock, e un amico di 44 anni, che è ricoverato in coma farmacologico nell'ospedale Guzzardi di Vittoria, ma che non sarebbe in pericolo di vita.