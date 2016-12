Sgozzata a Catania, preso l'ex fidanzato della figlia: ha confessato

Si è costituito in una caserma dei carabinieri in Calabria ed ha confessato il delitto l'uomo sospettato di avere sgozzato a Misterbianco Marina Zuccarello, di 55 anni. Ai militari ha detto di essersi difeso dalla donna e di averla colpita con un coltello da cucina per proteggersi. Il giovane è l'ex fidanzato della figlia piccola della vittima ed era fuggito in auto a Taranto, dove vive, subito dopo il delitto.