Sgominata banda rapinatori tabacchi a Palermo, 12 arresti

Una banda di rapinatori, specializzata in colpi ai furgoni che trasportano tabacchi, è stata sgominata nel Palermitano. Il gruppo criminale era solito bloccare il furgone, sequestrare l'autista, trasferire il carico di sigarette e successivamente smistare la merce ai ricettatori. Dodici le persone arrestate per associazione per delinquere finalizzata alla commissione di rapine e ricettazione.