Sequestro beni a narco trafficante

07:51 - Beni per circa 5 milioni di euro sono stati sequestrati dalla Direzione investigativa antimafia di Palermo a Francesco Ferrante. Il 54enne, in passato imprenditore edile, aveva accumulato un patrimonio sproporzionato rispetto all'attività svolta e al reddito dichiarato. L'ex imprenditore è stato più volte condannato per traffico di droga. Tra i beni sequestrati ci sono 23 immobili, abitazioni, ville e terreni, 7 veicoli e vari rapporti bancari.