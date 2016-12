Sequestrato il viadotto "Cinque archi" sull'A19 Palermo-Catania

Un tratto del viadotto Cinque archi dell'autostrada A19 Palermo-Catania, già interrotta in seguito al cedimento del viadotto Himera, è stato sequestrato dai carabinieri. I militari dell'Arma, in seguito alla situazione di pericolo per la circolazione causato dallo stato di alcuni piloni, hanno aperto un'indagine a carico di ignoti per attentato alla sicurezza dei trasporti.