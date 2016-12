Sedava pazienti e li rapinava:preso

Sedava i pazienti per poi rapinarli. I carabinieri di Messina hanno arrestato un infermiere in servizio presso l'ospedale Papardo. Lorenzo Leardo, 42 anni, somministrava sedativi alle persone ricoverate e approfittava del loro stato di incapacità per derubarli di soldi e carte di credito. Gli inquirenti l'hanno scoperto grazie alle riprese delle videocamere di sicurezza e attraverso l'esame delle carte.