Scoperto un cimitero di mafia nel Palermitano: teschi e ossa umane trovati in una caverna sotterranea

Teschi e diverse ossa umane sono stati trovati in una caverna sotterranea in contrada Casalotto, a Roccamena, paese del Palermitano. Si tratterebbe di un cimitero di mafia. Indagano i carabinieri e gli esperti del Ris. Gli uomini del soccorso alpino sono impegnati nelle operazioni di recupero dei resti, in una zona molto impervia.