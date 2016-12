Scontro auto-moto: un morto

Incidente mortale sulla provinciale che collega Siracusa a Canicattini Bagni. Silvio Xibilia, 49 anni, che viaggiava in moto, ha perso la vita nello scontro con un'autovettura. Secondo le prime ricostruzioni della polizia municipale, la moto e l'auto, il cui conducente è un 22enne che non ha riportato ferite, viaggiavano in direzione Siracusa. La macchina avrebbe tamponato la motocicletta. Xibilia è stato sbalzato a terra morendo sul colpo.