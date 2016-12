Schianto ad Agrigento, muore bimbo di 8 anni alla guida di un ciclomotore

Un bambino di soli 8 anni è morto mentre era alla guida di un ciclomotore, un Piaggio Sì. Per cause ancora da accertare, il motorino si è schiantato contro un'automobile Volkswagen Passat guidata da un meccanico 49enne. L'incidente è avvenuto in provincia di Agrigento, lungo la vecchia strada che collega Siculiana con Montallegro. I carabinieri stanno cercando di chiarire gli aspetti della tragedia e di accertare le responsabilità.