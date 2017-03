Sbarcò da sola a Lampedusa, bimba riabbraccia la mamma dopo 5 mesi

L'emozione di ritrovarsi, ancora più unica nel legame tra una mamma e sua figlia. Oumoh e Zenabe non si vedevano da quasi 5 mesi, da quando la piccola, di appena 4 anni, aveva iniziato il suo viaggio da sola, su un gommone verso Lampedusa, portata via dalla Costa d'Avorio dalla mamma per salvarla dal barbaro rituale dell' infibulazione . Nel 2016 sono sbarcati in Italia oltre 25.800 migranti minori non accompagnati , ma purtroppo la burocrazia non aiuta sufficientemente i ricongiungimenti.

"Mi hanno ritrovata" non fa che ripetere la donna che, rifugiatasi in Tunisia, aveva affidato la bimba ad un'amica perchè lei doveva rientrare nel suo paese per recuperare delle cose. Oumoh è arrivata in aeroporto a Palermo vestita come una principessa, accompagnata dalla psicologa e dal personale della comunità che l'ha avuta in affidamento: in mano i fiori, l'inseparabile bambola e un biglietto con scritto "benvenuta mamma". Nello scalo l'incontro anche con l'ispettore capo della polizia di Agrigento Maria Volpe che si era presa cura della piccola subito dopo lo sbarco e che ha poi lavorato per il ricongiungimento.