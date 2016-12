Sbarcati 202 migranti a Pozzallo

Sono arrivati a Pozzallo i 202 migranti (151 uomini, 36 donne e 15 minori) soccorsi con la nave Phoenix. In parte sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza della cittadina in provincia di Ragusa, gli altri sono in partenza verso altri centri della Sicilia. Sette le persone ricoverate in ospedale, cinque sono donne incinte.