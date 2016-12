9 dicembre 2014 Santa Croce Camerina, otto anni fa Loris e la mamma Veronica nel presepe vivente L'immagine è tratta da un video girato in un casolare di contrada Malavita Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

18:26 - Loris Stival, quando aveva sei mesi, con la madre Veronica Panarello e la nonna, Pina Stival, ha posato in un presepe vivente. L'immagine è tratta da un video amatoriale girato nel 2006 in un casolare di contrada Malavita, poco fuori Santa Croce Camerina, nel Ragusano. Veronica, in jeans e con al collo una sciarpa arancione, faceva la Madonna; Loris, con il ciuccio in bocca, il Bambin Gesù nella mangiatoia.