23:15 - La Guardia Costiera ha soccorso 141 migranti in acque libiche. La Centrale operativa di Roma ha ricevuto una prima richiesta di aiuto tramite utenza satellitare localizzata a 40 miglia da Zuara, in acque libiche. E' quindi intervenuta la nave Peluso che ha recuperato 35 migranti subsahariani su un gommone in difficoltà. Un secondo gommone, con 106 migranti, è stato tratto in salvo successivamente.