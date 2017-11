Rubati documenti dal "museo" Falcone nel tribunale di Palermo

Palermo, furto nel "museo" Falcone in tribunale Ansa 1 di 9 Ansa 2 di 9 Ansa 3 di 9 Ansa 4 di 9 Ansa 5 di 9 Ansa 6 di 9 Ansa 7 di 9 Ansa 8 di 9 Ansa 9 di 9 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Il furto è avvenuto nel cosiddetto "bunkerino" di cui Paparcuri è custode e che si trova in un'ala del tribunale ed è visitato da turisti e cittadini. Sono spariti, dice Paparcuri, "la relazione a firma del giudice Rocco Chinnici, la scheda comandi del wordstar che si trovava nell'ufficio del giudice Giovanni Falcone, la confezione azzurra e grigia della Olivetti con all'interno diversi flop disk".



"Oggetti portati via come souvenir" - "Oggetti - ha spiegato Paparcuri - che non hanno alcun valore materiale, ma che qualcuno ha pensato di portare via come souvenir". Paparcuri ha quindi lanciato una sorta di appello: "Chiunque sia stato è pregato di riportarli. Non mi rivolgo ai visitatori onestissimi e che non c'entrano nulla e con cui mi scuso, ma a quei disonesti che hanno approfittato della mia fiducia. Sperate soltanto che dalle video registrazioni non si veda nulla".