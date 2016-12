Rogo nel Palermitano, un senzatetto muore carbonizzato

Il cadavere carbonizzato di un senzatetto, il 48enne Antonio Costantino, è stato trovato in un'abitazione abbandonata in a Lascari, nel Palermitano. L'uomo è morto carbonizzato nell'incendio innescato con molta probabilità da qualche sigaretta o da alcuni lumini accesi per illuminare la stanza. Quando sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere il rogo, per l'uomo ormai non c'era nulla da fare.