Rogo a Palermo: un morto e un ferito

12:27 - Un tunisino di 44 anni, Nadir Hamed, è morto e un marocchino è rimasto gravemente ustionato in un incendio divampato nella notte al Villaggio Santa Rosalia, a Palermo. Il rogo è stato causato da una fuga di gas. Quando uno dei due inquilini ha acceso la luce, le fiamme sono divampate distruggendo l'appartamento al piano terra. I vigili del fuoco e gli agenti di polizia hanno lavorato per ore per domare le fiamme. Sono intervenuti i paramedici del 118.