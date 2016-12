Roghi Sicilia, Anas: riaperto tratto dell'autostrada vicino Cefalù

Sono ancora molti i problemi per quanto riguarda la viabilità in Sicilia a causa degli incendi che stanno devastando la Sicilia Occidentale e la fascia tirrenica dell'isola. L'Anas comunica che è stato riaperto il tratto dell'A20 Palermo-Messina nella zona di Cefalù, tra gli svincoli di Buonfornello e Castelbuono, chiuso a causa delle fiamme che hanno lambito l'autostrada. L'arteria non è tuttavia completamente percorribile.