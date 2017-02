Riscossione Sicilia: deputati regionali debitori e mai perseguiti

I deputati regionali siciliani non hanno pagato le tasse per anni, anche per milioni, e non sono mai stati perseguiti; le piattaforme petrolifere che operano in Sicilia, a cui nessuno ha mai chiesto di versare le imposte, rifiutano l'accesso ai funzionari esattoriali; un incasso di tasse per 480 milioni contro una stima di 5 miliardi. Sono alcuni dei dati che Riscossione Sicilia ha comunicato in audizione alla commissione parlamentare Antimafia.