Riina junior padrino al battesimo della nipote, il vescovo: "Scelta sbagliata"

E' stato condannato per mafia, è in soggiorno obbligato a Padova, la procura antimafia di Palermo è convinta che non abbia mai interrotto i suoi rapporti con il clan, ha il divieto di tornare a Corleone dal 2011, quando fu scarcerato. Eppure a Salvo Riina , il figlio del boss, è stato concesso di rientrare nel suo paese per fare il padrino di battesimo a una nipote.

A dargli questa possibilità sono stati due parroci, uno della provincia di Padova, dove è in soggiorno, l'altro di Corleone, don Vincenzo Pizzitola, che non ha mosso obiezioni all'arrivo in paese del figlio del boss. Un "permesso speciale", scrive "Repubblica", che ha fatto infuriare il vescovo di Monreale, monsignor Michele Pennisi. "Né io né la Curia eravamo informati - dice -. Consentire al figlio di Riina di fare il padrino di battesimo è stata una scelta censurabile e quanto meno inopportuna, che io non approvo".



Il parroco di Corleone, aggiunge, ha detto che c'era un certificato di idoneità di un parroco della diocesi di Padova, e che c'era il permesso del giudice per il viaggio in Sicilia di Riina junior. "Ma io resto della mia idea", precisa. Un padrino di battesimo, spiega, "deve essere il garante della fede, deve dare testimonianza con le sue azioni. E non mi risulta che il giovane abbia mai espresso parole di ravvedimento per la sua condotta".



Il "curriculum" di Salvo è di tutto rispetto. Nel 2000 aveva tentato di riorganizzare una cosca e ai suoi fedelissimi raccontava con orgoglio le stragi Falcone e Borsellino volute dal padre: "Totuccio si fumò a tutti, li scannò". E, nei vari procedimenti giudiziari, mai nessun accenno di pentimento. Poi, però, l'ok dei parroci: faccia pure il padrino al battesimo della nipote...